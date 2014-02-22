Нетрезвый водитель с пассажирами напал на сотрудников полиции на Ивановской улице

Подозреваемых задержали.

В ночь на 28 мая на Ивановской улице в Петербурге неизвестные напали на сотрудников ГИБДД. Экипаж ДПС остановил для проверки автомобиль Renault Logan. 30-летний водитель оказался нетрезвым и без документов. При оформлении нарушений он вместе с двумя пассажирами набросился на полицейских. Хотя водителя задержали на месте, его сообщникам удалось скрыться.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в отношении водителя составили пять административных протоколов, включая управление в пьяном виде, отсутствие документов и неповиновение полиции. Автомобиль отправили на штрафстоянку, а материалы передали в следственные органы.

В ходе оперативных мероприятий полиции удалось задержать двух скрывшихся пассажиров — мужчин 30 и 34 лет. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела и мере пресечения для всех участников нападения.

Пострадавшие сотрудники ГИБДД после оказания медицинской помощи продолжили службу. Если вина задержанных подтвердится, им грозит уголовная ответственность по статье 318 УК РФ за применение насилия в отношении представителей власти.

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Фото: Piter.TV