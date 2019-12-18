В деревне Сяськелево супруги выращивали наркосодержащие растения

В ближайшее время подозреваемым предъявят обвинение.

По подозрению в культивировании в крупном размере растений, содержащих наркотические средства, в деревне Сяськелево в Гатчинском районе задержана супружеская пара. Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 231 УК РФ, рассказали в СУ СК РФ по Ленобласти.

По версии следствия, 45-летний мужчина и его 41-летняя жена по месту своего проживания, действуя в группе, создали условия для посева и выращивания наркосодержащих растений. Их изъяли из незаконного оборота совместно.

В ближайшее время подозреваемым предъявят обвинение.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установления всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему. Пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти

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Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти