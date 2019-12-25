Жителю Тихвина огласили приговор за сбыт наркотиков

Обвиняемый действовал совместно с членами организованной группы, совершая сделки по продаже наркотиков в апреле и сентябре 2021 года.

Суд Тихвинского района Ленинградской области завершил разбирательство по делу 43-летнего жителя региона, уличенного в нелегальной торговле наркотическими веществами.

Как проинформировала прокуратура Ленобласти, обвиняемый действовал совместно с членами организованной группы, совершая сделки по продаже наркотиков в апреле и сентябре 2021 года.

Его вина нашла подтверждение, следствием чего стало судебное решение о назначении наказания сроком на 15 лет тюремного заключения в учреждении строгого режима.

Дополнительно осужденный обязался уплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

Ранее мы сообщили о том, что прокуратура поддержала обвинение виновницы смертельного ДТП в Приозерском районе Ленобласти. Прокуратура представила суду убедительные доказательства, подтверждающие, что 23 ноября 2024 года Мамаева, управляя автомобилем на федеральной трассе "Саперное-Мельниково-Кузнечное" в Приозерском районе Ленинградской области, допустила грубую небрежность и халатность, выбрав неправильную скорость, не обеспечивающую полный контроль над машиной. Из-за недостаточного внимания к окружающей обстановке она совершила наезд на пешехода, двигающегося впереди в том же направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход погиб на месте происшествия от полученных травм.

Фото: Piter.TV