Прокуратура поддержала обвинение виновницы смертельного ДТП в Приозерском районе Ленобласти

Рассмотрев представленные прокурором аргументы и принимая во внимание признание вины Мамаевой, суд счёл её виновной и назначил ей наказание в виде обязательных работ сроком на один год с вычетом пяти процентов заработка в пользу государства, а также лишил права управлять транспортом на полтора года.

Городская прокуратура Приозерска выступила в суде в качестве государственного обвинителя по уголовному делу в отношении жительницы Санкт-Петербурга Веры Мамаевой, которая была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение водителем правил дорожного движения, повлекшее гибель человека по неосторожности).

Прокуратура представила суду убедительные доказательства, подтверждающие, что 23 ноября 2024 года Мамаева, управляя автомобилем на федеральной трассе "Саперное-Мельниково-Кузнечное" в Приозерском районе Ленинградской области, допустила грубую небрежность и халатность, выбрав неправильную скорость, не обеспечивающую полный контроль над машиной. Из-за недостаточного внимания к окружающей обстановке она совершила наезд на пешехода, двигающегося впереди в том же направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход погиб на месте происшествия от полученных травм.

Рассмотрев представленные прокурором аргументы и принимая во внимание признание вины Мамаевой, суд счёл её виновной и назначил ей наказание в виде обязательных работ сроком на один год с вычетом пяти процентов заработка в пользу государства, а также лишил права управлять транспортом на полтора года.

Ранее в Петербурге огласили приговор водителю, который сбил пешехода на переходе и уехал.

Видео: Telegram / Прокуратура Ленинградской области