В Петербурге огласили приговор водителю, который сбил пешехода на переходе и уехал

В результате случившегося потерпевшему были нанесены серьёзные увечья, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью.

Смольнинский районный суд Петербурга вынес приговор Виктору Данилову, обвиняемому в нарушении Правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью пешехода. Данилов признан виновным по пункту б части 2 статьи 264 УК РФ, информирует объединенная пресс-служба судов Петербурга.

11 октября 2023 года около 13:30 Данилов, находясь за рулём автомобиля Mitsubishi Outlander, принадлежавшего другому лицу, двигался по Тверскому проспекту Санкт-Петербурга в направлении от Кавалергардской улицы к Одесской. Будучи водителем, он обязан был соблюдать установленные законом обязанности и меры предосторожности, однако, подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу вблизи дома №15 по Тверской улице, пренебрег требованиями безопасности. Проявив беспечность и игнорируя наличие пешехода, он выбрал чрезмерную скорость около 27,69 км/ч, не обеспечивающую должный контроль над транспортным средством. Несмотря на обязанность уступить дорогу человеку, пересекающему улицу, Данилов продолжил движение, въехав на зебру и совершив наезд на пешехода С.

После столкновения осужденный не предпринял попыток оказать помощь жертве аварии, не вызвал скорую помощь и полицию, покинув место происшествия. В результате случившегося потерпевшему были нанесены серьёзные увечья, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью.

Виктор Данилов полностью признал свою вину. Суд постановил назначить ему условное лишение свободы сроком на три года с испытательным сроком полтора года, одновременно лишив права управлять транспортными средствами на такой же срок. Кроме того, Данилов обязан выплатить пострадавшему С. денежную компенсацию морального ущерба в размере 900 тысяч рублей.

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Фото: Piter.TV