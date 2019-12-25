В Петербурге злоумышленники избили прохожего и украли 45 тыс. рублей

Полицейские задержали преступников и частично изъяли украденное.

В среду, 21 октября, в полицию обратился 47-летний уроженец Челябинской области и сообщил, что в 4 утра проходил по улице Ломоносова, где двое неизвестных напали на него, избили и украли 45 тысяч рублей. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Накануне, 23 октября, по подозрению в совершенном преступлении задержали двух безработных мужчин в возрасте 26 и 29 лет. Похищенное было изъято частично. Злоумышленники были помещены в изолятор временного содержания. Против них возбудили уголовное дело.

Ранее мы писали, что после кражи сумки с 2 млн рублей в Петербурге объявили план "Перехват".

Фото: Piter.TV