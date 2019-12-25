После кражи сумки с 2 млн рублей в Петербурге объявили план "Перехват"

Стали известны детали дерзкого ограбления.

Появилась информация о том, что три преступника на автомобиле "Дэу Матиз" вечером 23 октября украли сумку с 2 миллионами рублей у здания Пенсионного фонда на улице Корнеева. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

В пятницу вечером в полицию обратился мужчина 1988 года рождения, который сообщил об ограблении парадной дома по улице Корнеева. Сотрудники правоохранительных органов на месте происшествия увидели жителя Латвии 1963 года рождения, прибывшего в Петербург в гости к своей пожилой родственнице. Он рассказал, что двое неизвестных в медицинской маске набросились на него и избили руками и ногами. После этого он лишился сумки с двумя миллионами рублей внутри.

Грабители сели в автомобиль "Дэу Матиз" и скрылись с места происшествия. Иностранец с ушибленной раной правового уха в удовлетворительном состоянии был доставлен в городскую больницу.

В полиции со слов потерпевшего собрали приметы преступников – ориентировки на них отправлены в территориальные подразделения полиции. Был объявлен план "Перехват", полиция ведёт розыск грабителей.

Ранее мы сообщали о том, что из отеля у Невского проспекта эвакуировали 120 человек. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.tv