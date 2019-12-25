Из отеля у Невского проспекта эвакуировали 120 человек

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Стало известно о еще одном письме от лже-минеров, поступившим в Петербург. Об этом 24 октября Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах. Отмечается, что инцидент затронул гранд-отель "Европа" на Михайловской улице в центре города.

В службу "112" накануне утром обратился охранник отеля, который рассказал о сообщении, которое пришло на электронную почту. Поступило сообщение со следующим текстом – "В Гранд отеле "Европа" один из номеров заминирован! Отнеситесь максимально серьезно".

Сотрудники правоохранительных органов осмотрели здание и не нашли никаких взрывчатых веществ и опасных устройств. Пришлось эвакуировать 120 человек. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали о том, что жаривший шашлыки на Вечном огне в Кронштадте задержан за езду в пьяном виде. Мужчина был задержан во время рейда "Нетрезвый водитель".

Фото: Piter.tv