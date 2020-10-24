Жаривший шашлыки на Вечном огне в Кронштадте задержан за езду в пьяном виде

Мужчина был задержан во время рейда "Нетрезвый водитель".

В неприятную историю попал мужчина, который ранее фигурировал в деле о готовке шашлыков у Вечного огня в Кронштадте.

Как сообщил портал 78.ru 24 октября, его вместе с женой задержали сотрудники дорожной полиции во время рейда "Нетрезвый водитель". Поводом стала езда в пьяном виде. Кроме того, в полиции указали, что водитель не стал останавливаться в ответ на требование сотрудников ГИБДД.

В его отношении оформлен административный протокол.

Напомним, в конце мая этого года на видео попал "поздний ужин" компании из двух девушек и мужчины, решила приготовить шашлыки у памятника "Вечный огонь над Братской могилой рабочих и матросов" на Якорной площади в Кронштадте.

Одна из участниц пикника на Вечном огне в Кронштадте отделалась штрафом после возбуждения уголовного дела по факту надругательства над надмогильным сооружением. Девушке смягчили наказание за раскаяние, способствование раскрытию дела и несудимости.

Фото: Piter.tv