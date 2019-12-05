Появилось видео позднего ужина неизвестных у Вечного огня в Кронштадте

Трое неизвестных жарили еду на Вечном огне.

В Кронштадте неизвестные готовили еду на Вечном огне. Злоумышленники попали на камеру видеонаблюдения. Кадры имеются в распоряжении Piter.TV.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в полицию обратился директор музея истории г. Кронштадта. Он рассказал, что неизвестные ночью жарили еду у "Вечного огня над могилой рабочих и матросов" на Якорной площади.

По камерам полиция определила, что поздним вечером 24 мая у Вечного огня находились две женщины и один мужчина.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, полиция ищет злоумышленников.

Видео: Piter.TV