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Появилось видео позднего ужина неизвестных у Вечного огня в Кронштадте

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Трое неизвестных жарили еду на Вечном огне.

В Кронштадте неизвестные готовили еду на Вечном огне. Злоумышленники попали на камеру видеонаблюдения. Кадры имеются в распоряжении Piter.TV.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в полицию обратился директор музея истории г. Кронштадта. Он рассказал, что неизвестные ночью жарили еду у "Вечного огня над могилой рабочих и матросов" на Якорной площади. 

По камерам полиция определила, что поздним вечером 24 мая у Вечного огня находились две женщины и один мужчина. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, полиция ищет злоумышленников.

Видео: Piter.TV

Теги: вечный огонь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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