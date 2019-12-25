Неизвестные жарили еду на Вечном огне в Кронштадте

Злоумышленников ищет полиция.

В Кронштадте неизвестные готовили еду у Вечного огня. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Накануне в полицию Кронштадского района обратился директор музея истории г. Кронштадта. Он рассказал, что при просмотре новостей в социальных сетях, увидел, что в период с 24 по 25 неизвестные совершили акт вандализма у "Вечного огня над могилой рабочих и матросов", который находится на Якорной площади.

Полицейские с помощью камер узнали, что 24 мая около 23:00 к мемориалу подъехала Шкода "Октавия". Из автомобиля вышли несколько человек, которые начали готовить еду на пламени Вечного огня. Возможно, готовили шашлык, так как на месте оставлены шампуры.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, полиция ищет злоумышленников.

Накануне в Подмосковье вандал растоптал цветы на обелиске в честь Победы в ВОВ.

Фото: ВК/ Администрация Кронштадтского района