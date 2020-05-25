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nastya960
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В Подмосковье вандал растоптал цветы на обелиске в честь Победы в ВОВ

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Сам вандал попал на камеру видеонаблюдения.

Прокуратура Московской области начала проверку в связи с сообщениями об осквернении в Черноголовке обелиска в честь победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сам вандал попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как он сначала рушит звезду, а затем ногами топчет цветы, возложенные к памятнику.

Проверку проводит Ногинская городская прокуратура Московской области.

Ранее на Марсовом поле женщина потушила Вечный огонь.

Видео: ВК/ Город Черноголовка

Теги: вандилизм, день победы
Категории: Лента новостей, Новости России,

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Аноним
Сегодня 17:14

Его нужно обязательно найти и очень серьёзно наказать. Он плюнул миллионам людей в лицо.

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