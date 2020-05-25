В Подмосковье вандал растоптал цветы на обелиске в честь Победы в ВОВ

Сам вандал попал на камеру видеонаблюдения.

Прокуратура Московской области начала проверку в связи с сообщениями об осквернении в Черноголовке обелиска в честь победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сам вандал попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как он сначала рушит звезду, а затем ногами топчет цветы, возложенные к памятнику.

Проверку проводит Ногинская городская прокуратура Московской области.

Ранее на Марсовом поле женщина потушила Вечный огонь.

Видео: ВК/ Город Черноголовка