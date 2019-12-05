Видео: на Марсовом поле женщина потушила Вечный огонь

По камерам видеонаблюдения удалось установить, что в 02:42 к пламени подошла женщина и неизвестным способом потушила огонь, а затем скрылась.

Неизвестная злоумышленница потушила Вечный огонь на Марсовом поле. Об этом стало известно Piter.TV.

Инцидент произошел около трех часов утра 6 мая. Около 03:50 к сотрудникам патрульной службы полиции обратился 34-летний прохожий, он рассказал, что на Марсовом поле не горит Вечный огонь.

По камерам видеонаблюдения удалось установить, что в 02:42 к пламени подошла женщина и неизвестным способом потушила огонь, а затем скрылась. Женщине на вид около 50 лет, рост 155-165 сантиметров, светлые волосы, была одета в серый спортивный костюм.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту вандализма.

В День Победы традиционно зажгут ростральные колонны.

Видео: Piter.TV