  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:28
138
nastya960
Код вставки плеера

Видео: на Марсовом поле женщина потушила Вечный огонь

0 0

По камерам видеонаблюдения удалось установить, что в 02:42 к пламени подошла женщина и неизвестным способом потушила огонь, а затем скрылась.

Неизвестная злоумышленница потушила Вечный огонь на Марсовом поле. Об этом стало известно Piter.TV.

Инцидент произошел около трех часов утра 6 мая. Около 03:50 к сотрудникам патрульной службы полиции обратился 34-летний прохожий, он рассказал, что на Марсовом поле не горит Вечный огонь.

По камерам видеонаблюдения удалось установить, что в 02:42 к пламени подошла женщина и неизвестным способом потушила огонь, а затем скрылась. Женщине на вид около 50 лет, рост 155-165 сантиметров, светлые волосы, была одета в серый спортивный костюм.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту вандализма.

В День Победы традиционно зажгут ростральные колонны.

Видео: Piter.TV

Теги: вечный огонь, марсово поле
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии