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В День Победы традиционно зажгут ростральные колонны
Сегодня, 14:53
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nastya960

В День Победы традиционно зажгут ростральные колонны

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Ростральные колонны будут зажжены с 10:00 до 12:00 и с 15:00 и до ночи.

В День Победы в Петербурге традиционно зажгут ростральные колонны. Данное заявление было сделано во время пресс-конференции по подготовке и проведению мероприятий в период коронавируса.

Ростральные колонны будут зажжены с 10:00 до 12:00 и с 15:00 и до ночи.

В этом году в каждом районе Петербурга будет установлено больше тысячи праздничных элементов ― это лишь на 15 % соответствует ранее представленному плану. Праздничные украшения на Пулковском рубеже, в сквере подводников в Кронштадте, на Площади Победы, на Серафимовском и Пискаревском кладбищах будут находиться до 10 мая. Потом их демонтируют.

Петербуржцам рекомендовали смотреть праздничный салют 9 мая из окон квартиры/

Фото: Piter.tv

 

Теги: день победы, ростральные колонны
Категории: Лента новостей, Картина дня,

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