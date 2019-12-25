Петербуржцам рекомендовали смотреть праздничный салют 9 мая из окон квартиры

Фейерверк начнется в 22:00 у стен Петропавловской крепости.

Праздничный салют, посвященный 75-летию Победы, петербуржцы смогут посмотреть, но только из окна. Фейерверк начнется в 22:00 у стен Петропавловской крепости. Об этом сообщил председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков

Однако, как отметил Ржаненков, кто-то всё же выходит на улицу. В этом случае во время салюта нужно соблюдать дистанцию, ни с кем не контактировать, быть в маске.

Но все же лучше остаться дома и смотреть салют с балкона. У кого такой возможности нет, фейерверк можно будет посмотреть по телевизору, его будут транслировать по городским каналам. Также 9 мая в городе зажгут Ростральные колонны.

Праздничный салют 9 мая в Петербурге будет залповым.

Фото: Piter.TV