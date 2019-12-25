Праздничный салют 9 Мая в Петербурге будет залповым

Он пройдёт без фейерверков.

Стало известно, что в День Победы в Петербурге не будет фейерверков и шоу: салют будет залповым. Первый выстрел из пушки в Петропавловской крепости проведёт ветеран Великой Отечественной войны.

Напомним, что залповый салют проводится в ночном небе с помощью орудий. Выстрелы производятся залпами с определенным интервалом. Фейерверк представляет собой синхронизированное с музыкой шоу.

Остальные праздничные мероприятия, приуроченные к 75-летию Великой Победы, переносятся из-за коронавируса.

Ранее мы сообщили, что в День Победы фотографии петербуржцев из соцсетей будут транслироваться на Красной площади.

Фото: Pixabay