В Петербурге совместно с движением "Бессмертный полк" проводится онлайн-акция #ЛицаПобеды.

В среду, 29 апреля, стало известно о том, что в День Победы фотографии петербуржцев из соцсетей будут транслироваться на Красной площади. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Напомним, что в этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции акция "Бессмертный полк" проводится онлайн. Для того, чтобы поучаствовать в акции горожанам предлагают выкладывать фотографии своего родственника, принимавшего участие в боях или ковавшего Победу в тылу с хэштегом #ЛицаПобеды.

Фотографии под соответствующим хэштегом будут транслировать на красной площади 9 мая.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге 9 мая прогремит праздничный салют.

Фото:pixabay