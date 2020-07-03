Участница пикника на Вечном огне в Кронштадте отделалась штрафом

Девушке смягчили наказание за раскаяние, способствование раскрытию дела и несудимости.

Кронштадтский районный суд Петербурга прекратил уголовное дело в отношении Анны Кухаревой – одной из участниц пикника на Вечном огне в Кронштадте. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Циничные посиделки над Братской могилой рабочих и матросов состоялись 24 мая, жарить сосиски и зефир над памятным пламенем между Якорной площадью и Советским мостом решила компания из трех человек. Вечером молодые люди закупились в ближайшем магазине шампурами и продуктами, доехали до Вечного огня и расположились на площадке у памятника, где принялись жарить продукты над огнем. Сама Кухарева снимала возмутительный пикник на видео, пока ее приятели насаживали колбасные и кондитерские изделия на шампуры. После ужина компания оставила мусор прямо у огня и уехала с места происшествия.

Поскольку Кухареву впервые привлекали к уголовной ответственности, и девушка раскаялась, признала свою вину и способствовала раскрытию преступления, ей смягчили меру наказания. Девушке назначили судебный штраф в 15 тысяч рублей. Отмечается, что пикник не нанес имущественного вреда.

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Видео: Piter.TV