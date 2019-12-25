Два заведения на Рубинштейна оштрафовали за просроченную продукцию и грязь

Проверка прошла 21 июня.

Куйбышевский районный суд Петербурга оштрафовал два заведения на улице Рубинштейна. Они нарушили законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

В период ограничительных мер в кафе в доме №24 и №30 обнаружили грязные полы, просроченную продукцию, а также продукцию без этикеток. Также выявили продукцию без маркировок. Гигиеническая раковина использовалась не по назначению, отсутствовал запас дезинфицирующих средств, не проводилась термометрия сотрудников.

Суд оштрафовал ООО "Новые традиции вкуса" на 100 тыс. рублей, а ООО "Квартал" на 200 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что более сотни кафе и магазинов в центре Петербурга закрылись за последние три месяца.

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