Более сотни кафе и магазинов в центре Петербурга закрылись за последние три месяца

Показатель освободившихся помещений стал максимальным за последние пять лет.

К настоящему моменту в Петербурге закрылось на 2,3% больше различных кафе и магазинов, показатель освободившихся помещений стал максимальным за последние пять лет. Об этом говорят данные консалтинговой компании JLL.

Отмечается, что во втором квартале текущего года на главных торговых улицах Петербурга осталось лишь 44 арендатора, цифру признали минимальным показателем. Снижение покупательской способности, пандемия коронавируса и сокращение доходов предпринимателей вынудили их освобождать помещения. За последние три месяца в центре города закрылось 120 магазинов и точек общепита, больше всего пустующих помещений зафиксировали на Владимирском проспекте. С Невского ушли сувенирные магазины, а на Рубинштейна заведения отчаянно удерживают места.

Также аналитики выяснили, что арендная ставка за помещения в центре города снизилась в среднем на 500 рублей. Собственники не готовы делать большие скидки по аренде, даже несмотря на уезжающих из помещений предпринимателей.

Ранее мы рассказывали, что петербургское УФАС возбудило дело после жалоб на непристойную рекламу семейного кафе.

Фото: Piter.TV