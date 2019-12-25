Петербургское УФАС возбудило дело после жалоб на непристойную рекламу семейного кафе

На баннерах разместили двусмысленные слоганы и неэтичное изображение.

Петербургское УФАС отреагировало на жалобы горожан по поводу неэтичной рекламы кафе "Щелкунчик", расположенного у Московского вокзала. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в отношении рекламодателя заведения, ООО "Династия" возбуждено уголовное дело.

Еще в середине июня петербуржцы заметили на фасаде кафе неприличные баннеры. Каждый из них сопровождался двусмысленными слоганами, а один из них – еще и неэтичным изображением. Среди чересчур оригинальных рекламных примеров оказались тексты "Утром стоит? Стоит заглянуть к нам на завтрак", "Готовьте язычки, попробуйте мороженое" и другие.

Действия ООО "Династия" нарушили закон "О рекламе", поскольку вся реклама должна быть пристойной и не дискредитировать рекламную деятельность в глазах общества. Отдельным пунктом отмечается, что в рекламе недопустимо использование непристойных образов.

Рассмотрение дела назначено на 14 июля.

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Фото: Лепра / "ВКонтакте"