В Петербурге сеть суши-баров процитировала Геббельса в рекламном посте

Сейчас в публикации остался только рекламный текст, цитату "подчистили".

В среду, 17 июня, стало известно о том, что в Петербурге сеть суши-баров Im-rest процитировала Геббельса в рекламном посте. Такая странная реклама разозлила пользователей соцсетей.

Ресторан выставил видео, где очень быстро сменяли друг дуга картинки различных блюд. Пользователям предлагали сделать скриншот экрана и таким образом определить, что заказывать на ужин. Это абсолютно нормальная игра, которую часто используют рестораны. Однако другие заведения не приписывают к таким постам цитаты Геббельса, который был адептом нацизма и одним из ближайших сподвижников и верных последователей Адольфа Гитлера.

Более того, после цитаты ресторан вероятно вырази свою симпатию к Геббельсу, поставив после его фамилии смайлик с сердечками. Пользователи отметили, что такой поступок оскорбляет ещё больше в преддверии 22 июня — Дня памяти и скорби.

Сейчас в публикации остался только рекламный текст, цитату "подчистили".

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Фото:скриншот