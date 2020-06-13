На улицах Петербурга заметили откровенную рекламу ресторана

Вывески разместили напротив Московского вокзала.

В субботу, 13 июня, петербуржцы заметили в центре города откровенную рекламу ресторана. Об этом рассказал "Петербургский дневник".

Неоднозначные вывески разместили напротив Московского вокзала. Некоторые жители города посчитали изображения "пошлыми", другие же похвалили рекламщиков креатив.

Отмечается, что реклама на окнах является частной собственностью заведения, однако, в городе к ней предъявляются повышенные требования. В Петербурге даже существует специальный интернет-портал реклама-жалоба.рф, где горожане могут рассказать о рекламе, которая их не устраивает.

Ранее мы писали, что в Петербурге внесли в Госдуму законопроект о рекламе в кинотеатрах.

Фото: "Петербургский дневник"