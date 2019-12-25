При этом идея получила отрицательный отзыв кабинета министров.

В четверг, 4 июня, стало известно о том, что в Петербурге внесли в Госдуму законопроект о рекламе в кинотеатрах. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе данных.

Документ предполагает изменения в статье 17 закона "О рекламе".

Реклама перед началом кино- или видеосеанса не может превышать 10 минут сказано в документе

Кроме того, не допускается демонстрация рекламы после установленного времени начала киносеанса. Отметим, что соответствующая идея от петербургских депутатов получила отрицательный отзыв кабинета министров.

Ранее мы сообщали о том, что ЦИК не разрешил Петербургу проводить электронное голосование по поправкам в Конституцию.

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