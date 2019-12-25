ЦИК не разрешил Петербургу проводить электронное голосование по поправкам в Конституцию

В ЦИК не поддержали проведение в Петербурге электронного голосования по поправкам в Конституцию. Прямая трансляция проходила на сайте ЦИК РФ.
"За" проголосовали два члена комиссии, пять ― "против", еще шесть человек воздержались.
Ранее вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина заявила о желании города организовать дистанционное голосование в день плебисцита. Представительница Смольного объяснила это опасной эпидемиологической обстановкой. Кроме того, по ее словам, часть горожан выехала на дачи в Ленобласть.
Глава ЦИК Элла Памфилова попросила прокомментировать информацию о том, что бюджетников города заставляют регистрироваться на портале "Госуслуг". Потехина заявила, что город еще не начал готовиться к проведению электронного голосования. Также большинство бюджетников и так зарегистрированы на портале.
Напомним, голосование пройдет 1 июля. С 25 июня можно будет проголосовать на дому.
Piter.TV рассказал, за какие поправки предлагается проголосовать россиянам. Также мы подробно рассказали о том, как будет проходить голосование в условиях пандемии коронавируса.
Фото: пресс-служба ЦИК РФ
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