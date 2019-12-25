Депутаты ЗакСа поделились своими "за" и "против" голосования по поправкам в Конституцию 1 июля

Накануне стала известна дата голосования по поправкам в Конституцию РФ. Узнали, что об этом думают петербургские власти.

В первый день июля в России пройдет голосование по поправкам в Конституцию РФ. Ожидается, что к этому времени пандемия коронавируса пойдет на спад. Своим мнением о выбранной дате с Piter.TV поделились депутаты Законодательного Собрания Петербурга.

Член комиссии по устройству государственной власти, местному самоуправлению и и административно-территориальному устройству Максим Резник считает решение "преступлением против народа".

Сначала нужно справиться с эпидемией. Надо исходить из базовых ценностей, прав граждан на жизнь. У нас задерживают участников одиночных пикетов, как представляющие угрозу, а массовое голосование и парады… Я не вижу оснований полагать, что с эпидемией стало что-то лучше. Объявлять дату голосования в день, когда количество заболевших опять возросло (9035 случаев ― прим. Piter.TV) ― это преступление.

К электронному голосованию Резник относится скептически и сомневается в том, что оно может пройти честно.

Другого мнения придерживается его коллега ― председатель по законодательству, член фракции "Единая России" Денис Четырбок. По словам депутата, нахождение на автобусной остановке может быть более опасно, чем на участке, где людей будет меньше.

В плане подготовки к голосованию депутат не видит сложностей, ведь изначально в тексте поправок в Конституцию фигурировала цифра в 30 дней как минимальный срок подготовки.

Так как избиркомы работают на постоянно основе, техника проведения требует минимальных затрат по времени. Самая главная подготовка ― это информирование людей. А информирование граждан началось практически с января.

Четырбок отметил, что обновление Конституции сопоставимо с голосованием 1993-го года по важности.

Власти ожидают, что ко дню голосования заболеваемость коронавирусом в России значительно снизится. При этом на данный момент ситуация в Петербурге, по словам губернатора, остается "сложной". Глава городского Роспотребнадзора Наталья Башкетова заявила о том, Северная столица не готова даже к первому этапу снятия ограничений. По всей видимости, туристического сезона в этом году не будет. Парки, рестораны и торговые центры будут по-прежнему закрыты.

Другого настроения придерживается председатель петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров.

С каждым днем мы видим, что страна возвращается к привычной жизни. Пандемия отступает, ситуация стабилизируется и необходимо решать важнейшие, безотлагательные вопросы в жизни государства. заявил он.

Для того, чтобы сделать процедуру голосования безопасной для здоровья, Центральный избирательный комитет совместно с Роспотребнадзором разработали ряд правил. Отметим, что новую дату предложила глава ЦИК Элла Памфилова, Владимир Путин назвал ее "подходящей". В этот же день президент подписал соответствующее решение, а первый день июля сделали выходным днем.

Когда ситуация была гораздо хуже, президент принял ответственное решение, и выборы были отложены. Сейчас ситуация меняется и именно на основании мнения Роспотребнадзора, у нас в запасе есть месяц с учетом тенденции, с учетом всех факторов, которые были изучены, это оптимальная дата ― 1 июля. сказала Памфилова.

Голосование из дома начнется с 25 июня, 1 июля оно пройдет для тех, кто готов прийти на участок. Также в нескольких регионах возможно внедрение электронного голосования, однако где именно оно пройдет, пока не сообщается. Войдет ли в этот список Петербург, в городском избиркоме пока не ответили. По словам пресс-секретаря председателя Горизбиркома Григория Марголина, в скором времени пройдет конференция, на которой можно будет узнать подробности проведения плебисцита в Северной столице.

Россиянам, которые не хотят посещать участок, на дом придут специалисты. Памфилова пообещала, что им выдадут все необходимое: халаты, маски, перчатки, антисептики. Какое-либо заявление не требуется, о своем желании достаточно сообщить по телефону, после чего можно будет договориться об удобном времени.

Также особые правила будут действовать и на участке. Наблюдатели и журналисты должны будут соблюдать не только социальную дистанцию, но и находиться в 1,5-2 метрах от входа, столов, кабин и стационарных ящиков. Однако это не должно мешать полному обзору действий избирательной комиссии.

В течение дня всем находящимся на участке будут измерять температуру при помощи бесконтактного температурного контроля. Для тех, у кого обнаружат температуру, выделят отдельное изолированное помещение. На входе будет располагаться пункт для дезинфекции рук и выдача средств индивидуальной защиты. Маску придется ненадолго снять лишь при предъявлении документов, удостоверяющих личность. Показывать паспорт члену комиссии нужно будет из собственных рук, раскрыв на необходимых страницах. Все входящие потоки людей должны быть строго разведены. Принимать "голосующих" будут в ограниченном режиме – не более 12 человек в час. При этом каждый должен находиться на участке не более 15 минут. Наличие собственной черной или синей ручки приветствуется, а членам комиссии пообещали одноразовые ручки.

Гражданам предстоит ответить всего на один вопрос: "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?" и выбрать "да", либо "нет". Россиянам предлагается проголосовать не за конкретные изменения, а за весь пакет, состоящий из 400 поправок.

Ранее ВЦИОМ выяснил, какие поправки население считает самыми важными.

Фото: culture.ru, Piter.TV, пресс-служба ЦИК