Башкетова: "Петербург категорически не готов к снятию ограничений по коронавирусу"

В Петербурге параметры, которые ввел федеральный Роспотребнадзор, не соответствуют даже для первого этапа снятия ограничений.

Глава управления Роспотребнадзора по Петербургу Наталья Башкетова в ходе круглого стола заявила, что Петербург " категорически не готов к снятию ограничений".

В Петербурге параметры, которые ввел федеральный Роспотребнадзор, не соответствуют даже для первого этапа снятия ограничений. Перед 14 июня будут объявлены некоторые послабления, но парки, рестораны и ТЦ будут по-прежнему закрыты.

Что касается Москвы, то там начались послабления, потому что столица на две недели раньше начала вводить ограничения. Наталья Башкетова пояснила, что петербуржцы легкомысленно относятся к соблюдению правил, поэтому жить в масочно-перчатном режиме придется еще долго.

С 1 июня в Петербурге ношение масок на улице стало носить рекомендательный характер. При этом носить маски в общественном транспорте и в магазинах по-прежнему обязательно.

Беглов ранее также заявил, что парки и кафе открывать еще рано.

Фото: Piter.TV