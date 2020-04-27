ВЦИОМ рассказал, какие поправки в Конституцию россияне считают самыми важными

Только 4% назвали социальные поправки не имеющими значения.

ВЦИОМ рассказал о том, какие поправки в Конституцию россияне считают самыми важными. По данным центра, 95% опрошенных считают необходимыми поправки, которые касаются социальной сферы. Результаты исследования опубликованы на сайте ВЦИОМ.

Только 4% назвали социальные поправки не имеющими значения. 95% респондентов поддержали поправку, по которой дети должны считаться приоритетом государственной политики России и поэтому государство обязано обеспечить им соцподдержку.

93% опрошенных граждан посчитали важной поправку о защите природы и сохранении уникального природного многообразия России. 92% оценили важность ежегодной индексации пенсий.

Также 92% респондентов положительно оценивают поправку, по которой государство берёт на себя ответственность за права трудящихся. Столько же считают важной поправку об уравнении прожиточного минимума с МРОТ.

Ранее мы рассказывали, что петербуржцы заметили билборды с рекламой поправок в Конституцию.