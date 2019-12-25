Рекламный щит заметили рядом со станцией метро "Международная".

Во вторник, 24 марта, стало известно о том, что петербуржцы заметили билборды с рекламой поправок в Конституцию. Об этом сообщает "Фонтанка".

В частности, горожане заметили рекламный щит рядом со станцией метро "Международная".

"Стабильность и развитие, конституция 2020", —сказано в сообщении.

Отмечается, что часть плакатов также можно встретить в различных районах Северной столицы. В Смольном свою причастность к этому заказу отрицают. Кто является заказчиком неизвестно.

Ранее мы сообщали о том, что в Купчино горожане остались без отопления и горячей воды.

Фото:t.me/nedimonspbinf