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Петербуржцы заметили билборды с рекламой поправок в Конституцию
Сегодня, 17:54
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IRINA_CHALKINA

Петербуржцы заметили билборды с рекламой поправок в Конституцию

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Рекламный щит заметили рядом со станцией метро "Международная".

Во вторник, 24 марта, стало известно о том, что петербуржцы заметили билборды с рекламой поправок в Конституцию. Об этом сообщает "Фонтанка".

В частности, горожане заметили рекламный щит рядом со станцией метро "Международная".

"Стабильность и развитие, конституция 2020",

—сказано в сообщении.

Отмечается, что часть плакатов также можно встретить в различных районах Северной столицы. В Смольном свою причастность к этому заказу отрицают. Кто является заказчиком неизвестно.

Ранее мы сообщали о том, что в Купчино горожане остались без отопления и горячей воды.

Фото:t.me/nedimonspbinf 

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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