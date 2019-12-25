В Купчино горожане остались без отопления и горячей воды

"Теплосеть" ведет на участке между Альпийским переулком и улицей Белы Куна реконструкцию сети.

Жители Фрунзенского района Петербурга 24 марта остались без тепла и горячей воды. Об этом Piter.TV стало известно от самих купчинцев.

Временное неудобство оказалось связано с плановыми работами петербургской "Теплосети": накануне в компании предупредили, что с утра 24 марта до 10 утра следующего дня потребителей переведут на временный трубопровод сети-дублера. На участке между Альпийским переулком и улицей Белы Куна идет заключительный этап реконструкции сети "Будапештская".

Ранее мы рассказывали, что ремонт Шлиссельбургского проспекта начался с нарушений на 1,6 миллиона рублей.

Фото: pixabay