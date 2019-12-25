Ремонт Шлиссельбургского проспекта начался с нарушений на 1,6 миллиона рублей

Дорогой занялся "АБЗ-Дорстрой".

Дорожные работы на Шлиссельбургском проспекте стартовали со множества нарушений, рассказали в Государственной административно-технической инспекции, которая провела контрольную проверку на объекте 24 марта.

Асфальт на проспекте стал первым объектом начавшейся кампании по дорожному ремонту в 2020 году, однако уже в самом начале работ специалисты обнаружили, что ремонтируемая зона не ограждена, на месте отсутствует информационный щит, а пешеходы не могут безопасно пройти мимо объекта. Также схема организации дорожного движения не соответствовала действительности – рядом с проспектом не было временных знаков ограничения движения.

Нарушителю, "АБЗ-Дорстрой" грозят штрафы общей суммой в 1,6 миллиона рублей.

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