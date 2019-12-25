В Петербурге перекроют движение по улице Ленина до середины апреля

Также ограничится проезд по улице Доблести на одном участке.

Петербургских автомобилистов ждет несколько новых ограничений движения в Петроградском районе и Красносельском районах города. Об этом предупредила Государственная административно-техническая инспекция 24 марта.

Со среды, 25 марта, и по 13 апреля прокладка электрокабеля полностью закроет движение транспорта по улице Ленина от Малого проспекта Петроградской стороны к Большому. С того же, но до 22 мая продолжающиеся работы по прокладке водопровода затруднят проезд по улице Доблести возле улицы Маршала Захарова.

Ранее мы писали, что на Таллинском шоссе до июля ограничат проезд из-за ремонта Лиговского путепровода

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