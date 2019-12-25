На Таллинском шоссе до июля ограничат проезд из-за ремонта Лиговского путепровода

Еще одно ограничение ждет Тамбовскую улицу.

Грядущая неделя готовит петербургским автомобилистам несколько новых ограничений движения во Фрунзенском и Красносельском районе. Об этом предупредила Государственная административно-техническая инспекция.

С 23 марта и до 5 апреля станет сложнее проехать Тамбовской улице от Прилукской улицы до Курской. Движению помешают работы по прокладке водопровода. Днем позже начнутся ремонтные работы на Лиговском путепроводе, из-за чего ограничится движение по Таллинскому шоссе. Неудобства затронут участок от дома №155 до улицы Стойкости по проспекту Маршала Жукова.

Ранее сообщалось, что в Смольном собираются обновить дорожную сеть микрорайона Полюстрово.

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