В Смольном собираются обновить дорожную сеть микрорайона Полюстрово

Застройка квартала 25-26 началась в 2014 году.

Власти Петербурга планируют развивать жилой квартал Полюстрово 25-26 в Калининском районе. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов на встрече с жителями микрорайона 6 января.

В следующем году в Полюстрово планируют открыть проезд около школа №220 к улице Бестужевская. Таким образом, водители смогут выезжать со двора. Также стоит вопрос о строительстве продолжения Бестужевской улицы до Кушелевской дороги.

В будущем в микрорайоне хотят построить больше образовательных учреждений и детских садов, для этого привлекут частных инвесторов.

Полюстрово известно тем, что там находится завод по производству минеральной воды. Квартал 25-26 начал застраиваться в 2014 году, сейчас в 34 домах проживает более 20 тыс. человек.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Лиговский путепровод реконструируют до конца 2021 года.

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