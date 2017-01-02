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Лиговский путепровод реконструируют до конца 2021 года
Сегодня, 18:36
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nadezhda_sib

Лиговский путепровод реконструируют до конца 2021 года

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Работы начались в мае 2018.

СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства" заключила контракты с подрядчиком на завершение работ по реконструкции Лиговского и Гореловского путепроводов. Об этом 26 декабря сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

На данный момент работы на Лиговском путепроводе готовы на 8%.  В результате реконструкции Таллинское шоссе и проспект Маршала Жукова расширят до шести полос. Завершить строительство планируется не позднее 30 октября 2020 года.

Работы на Гореловском путепроводе завершат раньше — до конца июля 2020 года, сейчас он готов на 57%. Подрядчику предстоит построить путепровод второй очереди, расширить путепровод первой очереди до трех полос, а также сделать армогрунтовые насыпи по Красносельскому шоссе и проспекту Ленина. Реконструкцию продолжит ООО "СК Орион Плюс". 

Ранее строительством путепроводом занималось ЗАО "Пилон", однако контракт пришлось расторгнуть из-за ненадлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств. 

Фото: скрин из видео "Барышня в Смольном" / Telegram

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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