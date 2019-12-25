Губернатор Петербурга: "Ситуация с коронавирусом остается сложной"

Количество выздоровевших пока не превышает количество заболевших.

Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал "сложной" ситуацией с коронавирусом в Петербурге. Об этом он заявил на заседании городского правительства 1-го июня, передало "ТАСС".

До сих пор количество заболевших превышает количество выздоровевших. За выходные в Северной столице было много госпитализаций. При этом наметилась тенденция к замедлению роста числа больных COVID-19.

На данный момент в Петербурге зафиксировано 16 313 случаев заболевания, 5748 человек выздоровели, умерли 213.

В Роспотребнадзоре заявили, что город пока не готов к первому этапу снятия ограничений.

Фото: Piter.TV