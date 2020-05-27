Жарившим шашлык на Вечном огне в Кронштадте ужесточили статью

"Вандализм" сменили на "Надругательство над надмогильным сооружением".

СК переквалифицировал дело троих горожан, которые решили пожарить сосиски на Вечном Огне в Кронштадте. Изначально дело квалифицировалось как "Вандализм", а затем статью изменили на "Надругательство над надмогильным сооружением".

Примечательно, что одним из шашлычников оказался 36-летний житель Центрального района - офицер запаса, выпускника Военного инженерно-технического университета. Его спутницами оказались 22-летняя и 23-летняя студентки петербургских вузов.

Подозреваемые, грубо нарушая общественный порядок, осквернили память погибших в исторических событиях, а также посвященный этой памяти объект культурного наследия, используя его для приготовления пищи считают в Следственном комитете.

Ранее мы писали, что появилось видео позднего ужина неизвестных у Вечного огня в Кронштадте.

Видео: Piter.TV