Трое молодых людей готовили еду на Вечном огне.

В полицию доставлены еще две участницы инцидента у Вечного огня в Кронштадте. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее сотрудники полиции установили трех участников инцидента у памятника культурного наследия "Вечный огонь над могилой рабочих и матросов" на Якорной площади в городе Кронштадте. Две девушки и мужчина готовили еду на Вечном огне.

Утром 26 мая в полицию был доставлен подозреваемый мужчина. Сейчас в полицию доставлены две девушки, 22 и 23 лет, которые были с мужчиной в момент происшествия. Со всеми проводятся процессуальные действия.

Видео: Piter.TV