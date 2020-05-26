Задержан один из шашлычников с "пикника" у Вечного огня в Кронштадте

Его подружек еще разыскивают.

Петербургские полицейские оперативно установили и задержали одного из шашлычников, которые устроили пикник у памятника "Вечный огонь над могилой рабочих и матросов" на Якорной площади в Кронштадте. Компания из мужчины и двух девушек осквернила памятник ночью 24 мая.

О поимке злоумышленника рассказали в пресс-службе регионального полицейского главка, задержанным оказался некий Николай 1984 года рождения. Мужчину доставили в полицию, девушек пока разыскивают. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее появилось видео позднего ужина неизвестных у Вечного огня в Кронштадте

Видео: пресс-служба ГУ МВД