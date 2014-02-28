Петербургский суд отправил под стражу двух треш-блогеров, нападавших на прохожих

Задержанным по 16 и 18 лет.

Октябрьский районный суд Петербурга отправил под стражу до 17 декабря двух треш-блогеров, которые избивали прохожих. Задержанными оказались уроженцы Челябинской области и Узбекистана, им по 16 и 18 лет соответственно. Молодым людям вменяют ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов 22 октября.

По версии следствия, с 12 по 13 октября обвиняемые, действуя в группе, у дома 51 по Ленинскому проспекту напали на человека. Действия были зафиксированы на камеру, после чего видео размещали в сеть для "создания общественного напряжения населения Северной столицы по национальному признаку".

Ранее пятерых злоумышленников уже задержали. Лидера банды обнаружили в Азербайджане и доставили в Петербург.

Фото: Piter.TV