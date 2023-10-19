Суд Петербурга рассмотрел апелляцию на приговор художницы Скочиленко

Ей вменяли п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ).

Петербургский городской суд рассмотрел апелляционные представление и жалобы на приговор Василеостровского районного суда в отношении Александры Скочиленко. Напомним, ей вменяли п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ), рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Адвокаты просили вынести оправдательный приговор. Суд апелляционной инстанции приговор изменил, удовлетворив апелляционное представление прокурора.

Художницу арестовали после того, как она поменяла ценники в супермаркете на пацифистские. В прошлом месяце Александра Скочиленко стала участницей международного обмена, в настоящее время девушка находится в Европе. Ей назначали наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет в исправительную колонию общего режима.

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Фото: Piter.TV