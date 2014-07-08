Суд Петербурга отправил художницу Сашу Скочиленко в колонию общего режима на 7 лет

Напомним, что Сашу Скочиленко задержали в апреле прошлого года.

Василеостровский районный суд огласил приговор в отношении художницы Саши Скочиленко. Ей вменяют п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное заявление заведомо ложной информации о ВС РФ). Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга 16 ноября.

Прокурор просил назначить Скочиленко наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет в исправительную колонию (ИК) общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, на 3 года.

Защита просила оправдать Скочиленко, однако суд отправил ее в ИК общего режима на 7 лет с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, на 3 года.

Напомним, что Сашу Скочиленко задержали в апреле прошлого года. По версии следствия, 31 марта 2022-го в продуктовом магазине она заменила несколько ценников на агитационные листовки.

Ранее на Piter.TV: в петербургском суде после заседания по делу художницы Саши Скочиленко задержали активистку.

Фото: Piter.TV