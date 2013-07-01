В петербургском суде после заседания по делу художницы Саши Скочиленко задержали активистку

По данным источника, приставы заломали Ануш Паниной руки и отвели ее в служебное помещение.

В Василеостровском районном суде Петербурга 14 ноября прошло заседание по делу художницы Саши Скочиленко, в ее отношении возбуждено уголовное дело по ст. 207.3 УК РФ (распространение фейков о действиях ВС РФ). После судебного процесса была задержана активистка Ануш Панина. Об этом рассказали очевидцы в телеграм-канале "Свободу Саше Скочиленко".

По данным источника, приставы заломали Ануш Паниной руки и отвели ее в служебное помещение, где составили административный протокол о неповиновении требованиям сотрудников об отказе покинуть зал суда. Защитника к девушке не подпустили, ей вызвали "скорую" для госпитализации в Мариинскую больницу.

14 ноября завершились прения по делу Саши Скочиленко. В апреле 2022 года фигурантка заменила несколько ценников на агитационные листовки в продуктовом магазине. Приговор ожидается 16 ноября.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)