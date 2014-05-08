Суд Петербурга отправил на два года в колонию-поселение женщину, родившую в квартире

Невский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении женщины, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
По данным суда, в квартире на улице Антонова-Овсеенко обвиняемая решила скрыть от родственников и врачей факт беременности и рожать прямо дома. Женщина родила ребенка и не знала, что он родился мертвым, поэтому завернула его в простыню, налила туда химических средств, положила тело в пакет, а потом оставила на балконе. После этого она вынесла ребенка и выкинула в мусорный бак.
Обвиняемая вину признала. Суд отправил ее на 2 года в колонию-поселение.
Ранее сообщалось, что в квартире на Стачек умерла двухмесячная девочка.
Фото: Piter.TV
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