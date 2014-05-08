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Суд Петербурга отправил на два года в колонию-поселение женщину, родившую в квартире
Сегодня, 17:19
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Суд Петербурга отправил на два года в колонию-поселение женщину, родившую в квартире

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Петербургский суд огласил приговор по делу о родах в квартире.

Невский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении женщины, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным суда, в квартире на улице Антонова-Овсеенко обвиняемая решила скрыть от родственников и врачей факт беременности и рожать прямо дома. Женщина родила ребенка и не знала, что он родился мертвым, поэтому завернула его в простыню, налила туда химических средств, положила тело в пакет, а потом оставила на балконе. После этого она вынесла ребенка и выкинула в мусорный бак.

Обвиняемая вину признала. Суд отправил ее на 2 года в колонию-поселение.

Ранее сообщалось, что в квартире на Стачек умерла двухмесячная девочка.

Фото: Piter.TV

Теги: роды, смерть, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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