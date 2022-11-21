В квартире на Стачек умерла двухмесячная девочка

В Кировском районе Петербурга обнаружили труп двухмесячной девочки. Об этом стало известно Piter.tv.
Утром 12 ноября в дежурную часть поступило сообщение от врачей скорой о том, что в квартире дома по проспекту Стачек умер двухмесячный ребёнок.
По прибытии на место происшествия полицейскими в отдельной трехкомнатной квартире без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп двухмесячной девочки. Труп направлен в морг для установления причины смерти.
В семье также воспитывается полуторагодовалый мальчик.
В октябре в Петербурге при госпитализации умер младенец с врождённым пороком сердца.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все