В квартире на Стачек умерла двухмесячная девочка

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

В Кировском районе Петербурга обнаружили труп двухмесячной девочки. Об этом стало известно Piter.tv.

Утром 12 ноября в дежурную часть поступило сообщение от врачей скорой о том, что в квартире дома по проспекту Стачек умер двухмесячный ребёнок.

По прибытии на место происшествия полицейскими в отдельной трехкомнатной квартире без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп двухмесячной девочки. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

В семье также воспитывается полуторагодовалый мальчик.

В октябре в Петербурге при госпитализации умер младенец с врождённым пороком сердца.

Фото: Piter.tv