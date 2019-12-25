В Петербурге при госпитализации умер младенец с врождённым пороком сердца

Труп мальчика направлен в морг для установления причины смерти. В отношении его родителей составлены административные протоколы по ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ.

Вечером в понедельник, 9 октября, в экстренные службы поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что машиной реанимации доставлен полугодовалый ребёнок в состоянии клинической смерти, с остановкой кровообращения неизвестной длительности, операционной пневмонией. Позже младенец умер в больнице. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что семья ребёнка проживает в двухкомнатной квартире родственников на Новороссийской улице в Петербурге с февраля 2023 года. Родители (18-летняя мать и 24-летний отец) являются гражданами сопредельной республики. Семья занимала одну комнату, где были созданы все условия для жизни и развития ребенка. Младенцу с рождения был поставлен диагноз "порок сердца": малыш наблюдался в поликлинике по месту жительства, имелись необходимые обследования и прививки по возрасту. Семья на учете в ОДН УМВД России по Выборгскому району Петербурга не состоит.

9 декабря мать мальчика обратилась в поликлинику, в связи с тем, что ночью ребёнок вел себя беспокойно и плакал. После осмотра педиатром, кардиологом и заведующей поликлиники, было получено направление на госпитализацию. Мать с младенцем отправили домой собирать вещи для госпитализации, сотрудниками поликлиники была вызвана скорая помощь в адрес проживания семьи. Прибывшая около 11:30 бригада скорой медицинской помощи осмотрела младенца, сообщив родителям о том, что их сын в госпитализации не нуждается, в связи с чем им было рекомендовано написать отказ от госпитализации. Затем мать дала ребёнку воды через шприц по рекомендации врачей, от чего младенца стало тошнить, и он потерял сознание. Приехавшие медики провели реанимационные мероприятия, ребёнок был доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался.

Труп мальчика направлен в морг для установления причины смерти. В отношении его родителей составлены административные протоколы по ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ.

Ранее мы сообщили о том, что двухлетняя девочка умерла после прививки в Петербурге.

Фото: Piter.TV