В Петербурге выясняют причины смерти годовалой девочки с осложнениями после вакцинации

Мама забрала её домой под расписку об отказе от госпитализации.

В Калининском районе Петербурга выясняют причины смерти годовалой девочки с осложнениями после вакцинации. Об этом стало известно Piter.tv.

Днём 8 октября в детской поликлинике в присутствии медиков умер ребёнок. Девочке в ноябре должно было исполниться 2 года. Установлено, что в период с 28 сентября по 6 октября девочка с осложнениями после вакцинации (вакцина АКДС от коклюша, дифтерии и столбняка) находилась на лечении в больнице. Мама забрала ребёнка 6 октября для продолжения лечения дома под расписку об отказе от госпитализации.

Утром 8 октября девочке стало плохо, была вызвана скорая помощь, после осмотра которой ребёнок был доставлен матерью в детскую поликлинику, где скончался в присутствии медиков. Труп направлен в морг для установления причин смерти.

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Фото: Piter.tv