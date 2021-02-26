На Софийской улице отец сошел с ума и убил своего сына

Вечером в пятницу, 6 октября, в дежурную часть поступило сообщение от женщины о том, что ей позвонил ее сын и сказал, что папа сошел с ума, бегает по квартире на Софийской улице и все крушит.
Как стало известно Piter.TV, прибывшие правоохранители обнаружили труп ребенка 2015 года рождения с колото-резанными ранами, а также его отец, его госпитализировали в больницу.
Правоохранители возбудили уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).
Ранее сообщалось, что петербурженка с переломами лица скончалась в больнице.
Фото: Piter.TV
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