На Софийской улице отец сошел с ума и убил своего сына

Во Фрунзенском районе отец сошел с ума и убил собственного сына. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Вечером в пятницу, 6 октября, в дежурную часть поступило сообщение от женщины о том, что ей позвонил ее сын и сказал, что папа сошел с ума, бегает по квартире на Софийской улице и все крушит.

Как стало известно Piter.TV, прибывшие правоохранители обнаружили труп ребенка 2015 года рождения с колото-резанными ранами, а также его отец, его госпитализировали в больницу.

Правоохранители возбудили уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Ранее сообщалось, что петербурженка с переломами лица скончалась в больнице.

Фото: Piter.TV