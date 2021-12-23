Петербурженка с переломами лица скончалась в больнице

Обстоятельства получения травм устанавливаются полицейскими.

В Невском районе из своей квартиры по улице Антонова-Овсеенко была госпитализирована 63-летняя женщина с множественными травмами. Через несколько дней она скончалась, полицейские выясняют обстоятельства получения травм. Об этом стало известно Piter.tv.

Около десяти вечера 2 октября в Александровскую больницу поступила 63-летняя женщина с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, параорбитальной гематомой, переломом левой скуловой кости, множественными переломами лицевого скелета. В четыре утра 4 октября она скончалась.

Обстоятельства получения травм устанавливаются. Заявок по 02 и 112 по адресу проживания потерпевшей не поступало.

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Фото: Piter.tv