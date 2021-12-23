Петербурженка с переломами лица скончалась в больнице

В Невском районе из своей квартиры по улице Антонова-Овсеенко была госпитализирована 63-летняя женщина с множественными травмами. Через несколько дней она скончалась, полицейские выясняют обстоятельства получения травм. Об этом стало известно Piter.tv.
Около десяти вечера 2 октября в Александровскую больницу поступила 63-летняя женщина с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, параорбитальной гематомой, переломом левой скуловой кости, множественными переломами лицевого скелета. В четыре утра 4 октября она скончалась.
Обстоятельства получения травм устанавливаются. Заявок по 02 и 112 по адресу проживания потерпевшей не поступало.
Жителя Ленобласти будут судить за убийство двухлетнего ребёнка сожительницы.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все