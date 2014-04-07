Жителя Ленобласти будут судить за убийство двухлетнего ребёнка сожительницы

Он нанёс ребёнку четыре колото-резаных ранения.

В Ленинградской области суд рассмотрит уголовное дело в отношении 24-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве малолетнего ребёнка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Следствием было установлено, что мужчина на почве личных неприязненных отношений к сожительнице нанёс четыре колото-резаных ранения её двухлетнему ребёнку. Пострадавший скончался от полученных ранений.

Материалы переданы в Ленинградский областной суд для рассмотрения по существу.

Недавно в Петербурге раскрыли покушение на убийство 13-летней давности, совершенное на почве раздела бизнеса.

Видео: Прокуратура Ленинградской области